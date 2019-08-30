Путин на встрече с Абэ 5 сентября обсудит тематику мирного договора

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече 5 сентября на Восточном экономическом форуме обсудят, в том числе, тематику мирного договора. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"5 сентября на полях ВЭФ состоится встреча Путина и Абэ. Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом - а именно о мирном договоре", - сказал представитель Кремля, отметив, что по этой теме позиция Москвы "всем ясна".

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве Москвы и Токио, Ушаков подчеркнул, что этот вопрос также станет одним из основных на встрече. По его словам, в 2018 году товарооборот двух стран увеличился на 17% до $21,3 млрд, однако в первом полугодии 2019 года взаимная торговля несколько снизилась - на 0,8%. Также помощник президента РФ обратил внимание на перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей, на взаимодействие двух стран в сфере здравоохранения, в сфере "мирного атома" и так далее.

Как отметил Ушаков, РФ и Япония развивают взаимодействие также по военной линии. "В мае в России побывал начальник главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии, готовится поездка в Японию главнокомандующего ВМФ России. На декабрь запланированы совместные антипиратские учения в Аденском заливе", - сказал помощник президента, напомнив, что первые такие учения прошли в ноябре 2018 года.

Ушаков отметил, что Абэ является традиционным участником Восточного экономического форума.

Япония и Росатом

Госкорпорация "Росатом" изучает возможность сотрудничества с японскими коллегами в третьих странах, сообщил Ушаков.

В настоящее время ключевым направлением сотрудничества в области мирного атома между Россией и Японией является ликвидация последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".

"Развивается научно-исследовательская кооперация по обращению с радиоактивными отходами. Изучаются возможности совместной работы в третьих странах", - сказал Ушаков.

Росатом в ноябре 2018 года открыл в Токио представительство Rosatom Japan. Открытие представительства будет способствовать развитию сотрудничества в таких отраслях, как ядерная медицина, научное взаимодействие в сфере реакторов на быстрых нейтронах, сообщала госпорпорация.

Ранее Росатом выиграл тендеры для участия в проекте ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима" в Японии.