СПЧ просит Памфилову поддержать работу мониторинговой группы совета на выборах 8 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к председателю Центризбиркома России Элле Памфиловой с просьбой оказать содействие региональным группам, которые будут работать в составе мониторинговой рабочей группы по выборам (МРГ СПЧ) в единый день голосования 8 сентября.

"В 2019 году члены мониторинговой группы планируют осуществлять общественный контроль за соблюдением прав избирателей на выборах в ряде субъектов РФ, в связи с чем правозащитники просят главу ЦИК России ориентировать избирательные комиссии соответствующих субъектов на взаимодействие с членами МРГ СПЧ в ходе дня голосования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте совета в пятницу.

СПЧ 8 августа принял решение о создании в 14 регионах мониторинговых рабочих групп, которые будут наблюдать за проведением выборов 8 сентября. В настоящее время они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Тульской, Вологодской, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской областях, в Башкирии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыму и Севастополе. В состав групп входят члены СПЧ, представители профильных общественных организаций, волонтеры и члены молодежных общественных организаций.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).