Посольство РФ: чешские граждане осуждают планы закрыть брезентом памятник Коневу в Праге

ПРАГА, 30 августа. /ТАСС/. Письма от чехов поступают в посольство России в Праге с осуждением решения властей шестого района города закрыть брезентом памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского диппредставительства в Facebook.

"В посольство поступают письма чешских граждан с осуждением действий муниципалитета. Многие из них задаются вопросом, победе какой из сторон, противостоявших в ходе Второй мировой войны, отдали бы предпочтение в нынешнем руководстве [района] Праги-6. Примечательно, что радикальное решение закрыть брезентом памятник, посвященный одному из тех, кто избавил Европу от ужасов нацизма, принимается накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества", - подчеркивают в диппредставительстве.

Посольство РФ расценивает действия муниципальных властей как повторное осквернение памяти воинов Красной Армии, павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии. Возмущение решением руководства района Прага-6 закрыть брезентом памятник маршалу выразил в пятницу и представитель президента Чехии Иржи Овчачек.

Памятник маршалу Коневу как минимум дважды в год подвергается осквернению. Последний раз это произошло 22 августа, когда хулиганы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры стоящего в полный рост маршала и сделали оскорбительные надписи.