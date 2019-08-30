МИД России выразил обеспокоенность ударами ОАЭ по Йемену

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В Москве глубоко обеспокоены серией ударов ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по Йемену. Об этом говорится в ответе заместителя департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева на соответствующий вопрос СМИ, распространенном в пятницу российским внешнеполитическим ведомством.

"Такое развитие событий вызывает у нас глубокую обеспокоенность, - отметил он. - Эскалация вооруженного противостояния на юге Йемена и его переход в новую опасную фазу чреваты самыми негативными последствиями не только для этой страны, но и для региональной безопасности в целом. Исходим из того, что все участники конфликта на юге Йемена должны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности и избежать новых жертв и разрушений гражданской инфраструктуры".

Зайцев указал, что приоритетной целью в сложившихся обстоятельствах является немедленное прекращение боевых действий. "При этом добиться устойчивой стабилизации ситуации можно только через переговорный процесс с участием всех вовлеченных сторон, нацеленный на выработку компромиссных договоренностей, отражающих их законные интересы и озабоченности, - продолжил он. - Центральную роль в налаживании такого диалога должна сыграть ООН, чьи усилия по урегулированию военно-политического кризиса в Йемене мы всецело поддерживаем".

Как отметил дипломат, фрагментация Йемена, равно как и разогрев вооруженной конфронтации "играет на руку только террористическим группировкам, которые усиливают свои позиции и в настоящее время контролируют уже около трети территории страны".

Ситуация в Йемене

Министерство обороны международно признанного правительства Йемена сообщило ранее, что боевая авиация ОАЭ с вечера среды нанесла 10 ударов в районе Адена и провинции Абьян, где лояльные ему войска ведут бои со сторонниками сепаратистского Южного переходного совета. По данным ведомства, в результате налетов погибли или были ранены более 300 военнослужащих и гражданских.

В то же время МИД ОАЭ, признав факт бомбардировок, указал, что их целью были банды террористов, напавшие в аэропорту Адена на силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В ведомстве заявили, что "без колебаний будут защищать себя и альянс, когда это необходимо, и оставляют за собой право реагировать на угрозы и обороняться", призвав международное сообщество "принять меры, чтобы террористы не воспользовались сложившейся ситуацией".