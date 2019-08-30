Эксперты: отказ Бортко от выборов главы Петербурга говорит о непродуманности кампании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Решение сняться с выборов, озвученное кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимиром Бортко в ходе предвыборных дебатов, может указывать на непродуманность предвыборной кампании. Такое мнение высказали в пятницу опрошенные ТАСС эксперты.

В дебатах в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" приняли участие все четыре кандидата в губернаторы города: врио главы Петербурга, самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, депутаты заксобрания города Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов - кандидат от "Гражданской платформы". Владимир Бортко в эфире заявил об отказе от участия в выборах.

"Это показывает слабость кандидата. Мы понимаем, что человек столкнулся, наверное, с какими-то трудностями, с которыми он не сталкивался, он инициативу упустил и решил таким образом завершить свою кампанию. С его точки зрения, он уходит непобежденным, но мы понимаем, что это слабость, слабый кандидат, который не продумал до конца свою выборную кампанию, и поэтому пришлось ему уйти", - сказал ТАСС политтехнолог, член российской ассоциации политических консультантов, учредитель АНО "Петербургский GR-клуб" Игорь Сопов.

Эксперт отметил, что кампания Бортко была активной и в некотором роде театральной, и "можно было понимать, что в конце будет что-то такое, театральное, как в любых художественных фильмах".

Также он обратил внимание, что один из кандидатов выразил сожаление по поводу возможного снятия с выборов конкурента. "Ворох [городских] проблем необходимо решать ежедневно, рутинно. Для этого еще нужно иметь крепкое здоровье и стрессоустойчивость, у некоторых стрессоустойчивость подвела, и мы потеряли бойца, а это жаль", - сказал кандидат в губернаторы Беглов.

Партийные мотивы

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в общении с ТАСС напомнил, что у избирательной кампании есть своя логика, и кандидат в ней может играть несколько ролей.

"С одной стороны, Владимир Бортко был явным паровозом на муниципальных выборах, и его задача была помочь своим однопартийцам занять кресла депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга. С другой стороны, он, конечно же, отыгрывал и свою собственную позицию, свою собственную роль. Здесь ему было важно получить максимальное количество голосов, сохраниться как одной из фигур федерального масштаба в российской политике, может быть, упрочить свои позиции внутри фракции КПРФ в Государственной думе. И здесь можно только предполагать, какие эмоции в последний момент перевесили чашу весов в пользу выбора о снятии", - сказал эксперт.

Причиной могло стать понимание, что кандидату не удастся набрать на выборах желаемое число голосов, что ухудшит его имидж крупного российского политика. Возможно, в КПРФ сочли, что все возможности для помощи кандидатам в муниципалы использованы, и нет смысла продолжать кампанию в этом плане. Также эксперт отмечает, что из всех кандидатов в губернаторы Бортко был максимально эмоциональным, максимально артистичным и в большей степени руководствовался своими эмоциями и чувствами, чем холодным разумом и расчетом.

"Может быть, чисто эмоциональный срыв - "не получается у меня так, как я хотел, ну и ладно". Дебаты закончились, роль отыграна, занавес опустился", - полагает политолог. Что касается фразы Бортко о том, что его решение не было согласовано с партией, то это должно заставить задуматься КПРФ о том, как они подбирают кадры, отметил эксперт.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания началась 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.