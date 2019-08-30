Посольство РФ на Кубе предупредило россиян о приближении урагана "Дориан" к Багамам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Посольство России в Гаване распространило рекомендации российским туристам в связи с вероятным прохождением урагана "Дориан" по территории Содружества Багамских островов в ближайшие 48 часов. Об этом сообщается в пятницу на сайте дипмиссии.

"В ближайшие 48 часов на северную часть Содружества Багамских островов может обрушиться ураган "Дориан". В зоне прохождения урагана рекомендуем российским гражданам по возможности находиться в помещениях, расположенных в капитальных строениях, при этом отойти от окон и занять безопасное место у стен, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, под столами", - говорится в сообщении посольства.

Также во время нахождения на улице туристам рекомендовали держаться как можно дальше от некапитальных строений, мостов, эстакад, линий электропередач, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.

В российском посольстве посоветовали внимательно следить за сообщениями СМИ, касающимися стихийного бедствия, а также следовать рекомендациям представителей местных властей, туристических компаний и администрации гостиниц.

В пятницу Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил об усилении урагана "Дориан" до третьей степени из пяти возможных. Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превысила 51 м/с. В данный момент "Дориан" находится в 1 тыс. км от побережья американского штата Флорида. Он движется со скоростью 4,7 м/с и достигнет побережья штата Флорида к вечеру понедельника. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории Флориды в связи с приближением урагана.