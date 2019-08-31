Бортко подал в избирком заявление об отказе от участия в выборах губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко подал в субботу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу Бортко заявил о снятии своей кандидатуры с выборов в ходе дебатов кандидатов на губернаторский пост в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, подал ли он заявление.

Как уточнил ТАСС глава штаба кандидата Владимир Дмитриев, в заявлении Бортко просит исключить его из числа кандидатов на должность губернатора.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова, Михаил Амосов, выдвинутый от партии "Гражданская платформа". Четвертый кандидат - Бортко от КПРФ. В руководстве КПРФ назвали ошибкой решение кинорежиссера о снятии с выборов.