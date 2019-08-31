Путин поздравил Жээнбекова с Днем независимости Киргизии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову по случаю национального праздника - Дня независимости, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Путин высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, налаженный между двумя странами содержательный политический диалог на всех уровнях, продуктивное сотрудничество в самых различных областях, а также партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов", - отмечается в сообщении.

Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией в интересах народов двух стран, в русле обеспечения региональной безопасности и стабильности.

День независимости ежегодно отмечается в Киргизии 31 августа.