Путин поздравил с днем рождения экс-президента Армении Кочаряна

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму находящемуся под стражей экс-президенту Армении Роберту Кочаряну по случаю его 65-летия. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Примите искренние поздравления по случаю 65-летия. Своей многолетней государственной деятельностью вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом, внесли значительный вклад в развитие современной Армении, в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье", - отмечается в телеграмме.

Российский лидер назвал Кочаряна другом России и отметил его вклад в союзнические отношения двух стран. Путин пожелал экс-президенту Армении здоровья, душевных сил и стойкости.

Генпрокуратура республики Армения 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.