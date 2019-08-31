Матвиенко рассказала, каким должен быть губернатор Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает управленческий опыт, волю, умение принимать решения и отсутствие страха перед трудностями качествами, необходимыми для успешной работы губернатором Санкт-Петербурга. Об этом в субботу она рассказала журналистам.

"По своему опыту скажу, что, безусловно, нужно знать город и любить его. Нужен управленческий опыт, умение принимать решение - без этого невозможно обеспечить развитие, нужна профессиональная команда, - считает Матвиенко. - Очень важно, чтобы руководитель был смелым, чтобы он умел принимать решения, когда уверен, что это нужно для города, чтобы не боялся трудностей, которые ожидают. Еще должна быть воля, ведь можно не принимать решения - так проще <...>, но без движения вперед, город застынет".

Председатель Совета Федерации отметила, что руководитель будет чувствовать себя уверенно, если будет понимать, что может рассчитывать на поддержку горожан.

"Всегда какая-то часть [горожан] будет против, невозможно добиться стопроцентного консенсуса, но по принципиальным вещам все-таки должно быть согласие", - отметила она. По ее словам, важно, чтобы обсуждения и слушания по вопросам города не проводились формально, а руководитель чувствовал "особую ауру" города.

"Хочется, чтобы Петербург снова обрел эту особую энергетику и особое движение вперед. Я думаю, что и горожане этого ждут", - заключила Матвиенко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Также в этот день в Петербурге выберут депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов.