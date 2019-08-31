Кабмин утвердил новую редакцию Стратегии развития морской деятельности России до 2030 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило новую редакцию Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года. Распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"В новой редакции стратегии с учетом современной политической и социально-экономической ситуации в стране и мире определены приоритеты, цели и задачи морской деятельности России на долгосрочный период, уточнены прогнозные значения целевых показателей 2-го этапа стратегии и определены прогнозные значения целевых показателей ее III этапа" - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что реализация новых задач национальной морской политики позволит к 2030 году добиться устойчивого развития основных направлений морской деятельности и укрепить позиции России в ряду ведущих морских держав.

Стратегия развития морской деятельности РФ до 2030 года была утверждена в первой редакции 8 декабря 2010 года. Документ направлен на обеспечение интересов России в Мировом океане, предусмотренных в Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года, повышение эффективности основных видов морской деятельности, поддержание сбалансированности специализированного флота, а также на развитие морской деятельности в целом.