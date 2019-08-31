Бортко считает завершившейся свою политическую карьеру после снятия с выборов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Режиссер Владимир Бортко, который подал в субботу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга, считает, что его политическая карьера завершилась.

"Сегодня закончилась моя политическая жизнь, вы присутствуете при этом. Как политик я больше не существую", - сказал Бортко журналистам на пресс-конференции в субботу. Он также назвал себя "политическим трупом".

Вместе с тем режиссер не считает, что предал своих избирателей, по его мнению, возможности выиграть губернаторские выборы у него не было, но он многое сделал для успеха муниципальной кампании. "Важнее победа, а не участие. Победа может быть одна - муниципальные выборы, у нас 500 человек. 500 побед, а не одно поражение как мое", - сказал Бортко.

Он сообщил, что не знает мнение лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу своего решения сняться с выборов, но не исключает, что тому "достаточно сложно пережить" его "эскападу". По словам режиссера, решение о снятии с выборов он принял самостоятельно за два дня до дебатов и никому о нем не сообщал, кроме одного из членов штаба, которому доверяет. Он уточнил, что не советовался с лидером партии, иначе он бы его остановил. Также режиссер заявил журналистам, что не исключен его уход из Госдумы.

Отвечая на вопрос журналистов, Бортко отметил, что денег на кампанию было выделено немного. "Честно говоря, денег было немного, прямо скажем. Их было совсем немного. Но это тот случай, когда я своей популярностью, пожалуй, немножко заменял отсутствие нужного количества денег", - сказал Бортко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова, Михаил Амосов, выдвинутый от партии "Гражданская платформа". Четвертый кандидат - Бортко от КПРФ. В руководстве КПРФ назвали ошибкой решение кинорежиссера о снятии с выборов.