ЦИК обратится в коллегию по жалобам на прессу из-за интервью Памфиловой на сайте AP

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Центризбирком России направит обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с публикацией американским агентством Associated Press (AP) материала на основе интервью председателя ЦИК Эллы Памфиловой 29 августа, в котором допущены искажения смысла и содержатся вырванные из контекста фразы. Об этом говорится в сообщении на сайте Центризбиркома, размещенном в субботу.

"На сайте apnews.com вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал корреспондента агентства Натальи Васильевой, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России", - отметили в Центризбиркоме.

В комиссии подчеркнули, что само видеоинтервью с Памфиловой, в котором она говорила о необходимости усовершенствования правил регистрации кандидатов и изменениях избирательного законодательства, так и не было опубликовано на сайте АP. "Размещенные краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл. Автором статьи допущено также искажение ряда фактов", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим ЦИК обратился в американское агентство с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, а также дать опровержение допущенных ошибок. "В результате предметного разговора... была достигнута договоренность о корректировке агентством текста статьи и обсуждении формата опровержения допущенных в публикации ошибок. Однако, исходя из официального ответа Associated Press, позиция информагенства не изменилась: статья автора признана агентством корректной, опровержение не размещено, а незначительные дополнения в тексте не изменили сути материала", - говорится в релизе.

В пресс-службе добавили, что ЦИК расценивает подобные действия АP как нарушение требований закона РФ "О средствах массовой информации". "В результате, подготовленная корреспондентом Associated Press публикация производит впечатление пропагандистского материала, в котором практически проигнорированы аргументированные ответы Эллы Памфиловой на задаваемые вопросы. Представляется, что при ее подготовке нарушены не только нормы закона, но и правила профессиональной журналистской этики", - уточнили в Центризбиркоме.

"С учетом изложенного, полагаем необходимым в кратчайшие сроки направить все материалы, связанные с этим прискорбным инцидентом, на рассмотрение Общественной коллегии по жалобам на прессу, независимой структуры гражданского общества, к компетенции которой относится разрешение информационных споров о нарушениях принципов и норм профессиональной журналистской этики", - заключили в ЦИК.