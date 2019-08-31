Замглавы МИД России Богданов обсудил в ОАЭ ситуацию в Йемене и Сирии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в Дубае ситуацию в Йемене, Сирии и районе Персидского залива с государственным министром по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-эмиратских связей, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Был проведен также углубленный доверительный обмен мнениями по складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в Йемене, Сирии, Ливии и зоне Персидского залива, - продолжили в МИД РФ. - При этом было подтверждено совпадение принципиальных подходов России и ОАЭ в пользу мирного урегулирования существующих в регионе конфликтов через налаживание под эгидой ООН инклюзивного политического процесса при одновременной решительной борьбе с террористической угрозой".

Йемен и ОАЭ

Министерство обороны международно признанного правительства Йемена сообщило ранее, что боевая авиация ОАЭ с вечера среды нанесла 10 ударов в районе Адена и провинции Абьян, где лояльные ему войска ведут бои со сторонниками сепаратистского Южного переходного совета. По данным ведомства, в результате налетов погибли или были ранены более 300 военнослужащих и гражданских.

В то же время МИД ОАЭ, признав факт бомбардировок, указал, что их целью были банды террористов, напавшие в аэропорту Адена на силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. В ведомстве заявили, что "без колебаний будут защищать себя и альянс, когда это необходимо, и оставляют за собой право реагировать на угрозы и обороняться", призвав международное сообщество "принять меры, чтобы террористы не воспользовались сложившейся ситуацией".