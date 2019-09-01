Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму своему коллеге, главе Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, поздравив его с национальным праздником - Днем независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В поздравлении глава российского государства отметил весьма значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене, а также ее конструктивную роль в региональных и международных делах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин высоко оценил развитие отношений между Россией и Узбекистаном, основывающихся на давних традициях дружбы и взаимного уважения, и выразил "уверенность в дальнейшем успешном укреплении стратегического партнерства и союзничества на благо народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе".

31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Узбекской ССР приняла постановление "О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан" и закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан", в соответствии с которыми УзССР была провозглашена независимой и переименована в Республику Узбекистан. С 1992 года 1 сентября в Узбекистане отмечается как государственный праздник День независимости.