Медведев поздравил премьер-министра Узбекистана с Днем независимости

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова с Днем независимости республики. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

"Дружественные и партнерские российско-узбекистанские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, успешно воплощаются в жизнь крупные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сельском хозяйстве, науке и культуре", - говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев также выразил убежденность в том, что активная работа Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана создаст благоприятные условия для новых перспективных программ и инициатив в различных областях.

31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Узбекской ССР приняла постановление "О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан" и закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан", в соответствии с которыми УзССР была провозглашена независимой и переименована в Республику Узбекистан. С 1992 года 1 сентября в Узбекистане отмечается как государственный праздник День независимости.