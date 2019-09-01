МИД РФ рекомендует пассажирам заранее приезжать в аэропорт Гонконга из-за акций протеста

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует российским пассажирам заблаговременно прибывать в международный аэропорт Гонконга после объявления оператором железнодорожных сетей MTR о приостановке движения в сторону воздушной гавани из-за новых акций протеста. Соответствующее предупреждение распространил в воскресенье Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Оператор железнодорожных сетей MTR объявил о приостановке движения в сторону международного аэропорта Гонконга из-за новых акций демонстрантов; заторы на дорогах; пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать в воздушную гавань", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как ранее информировало местное телевидение, движение скоростных поездов из центра Гонконга в международный аэропорт Чек Лап Кок в воскресенье было прервано из-за новых акций демонстрантов. Сообщалось, что настоящее время группы протестующих собираются перед автобусным терминалом в зоне аэропорта. Они начали сооружать баррикады из тележек снаружи здания. Внутрь него они попасть не могут: через пункты контроля туда пускают только пассажиров с билетами.

Корпорация MTR на своем сайте объявила о приостановке движения поездов в аэропорт. В обратном направлении экспрессы курсируют в нормальном режиме с десятиминутным интервалом.