В МИД России заявили, что именно Советский Союз спас от уничтожения европейскую демократию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ в Telegram-канале по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Можно по-разному оценивать советскую политику на начальном этапе Второй мировой войны, но нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как напомнили в МИД РФ, Вторая мировая война, ставшая трагедией для всего человечества, унесла жизни десятков миллионов людей и отразилась на судьбах поколений.

Российское дипведомство также подчеркнуло, что в ряде стран сегодня предпринимаются попытки пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны, чтобы "возложить ответственность за эту глобальную катастрофу в равной степени на гитлеровскую Германию и Советский Союз, бросив при этом тень на современную Россию". "Именно поэтому важно опираться на конкретные факты и документы, которые характеризуют всю сложность предвоенной ситуации, вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму", - отметили на Смоленской площади.

Немецкая авиация осуществила бомбардировку города Велюнь (Лодзинское воеводство) 1 сентября 1939 года в 4:40 утра. В результате этой операции погибли около 1200 человек. Почти одновременно - в 4:48 утра - нацистский броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" обстрелял польские военные склады на мысе Вестерплатте рядом с Гданьском (Поморское воеводство). Эти события положили начало Второй мировой войне.