Володин: власти Польши показывают ущербность, пытаясь перечеркнуть историческую память

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Руководство Польши пытается принизить роль СССР во Второй мировой войне и политизировать ее итоги, тем самым показывая свою ущербность. Об этом в воскресенье заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отказ в приглашении российской делегации на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

"Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй Мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", - приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента. - Действия польского руководства оскорбляют память о более шестиста тысячах солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ".

По мнению спикера Госдумы, страны-сателлиты всегда отличались подобной риторикой. "На каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, сегодня Россию только для того, чтобы похвалил их хозяин", - считает он. В целях понравиться государствам, которые "взяли их под свое крыло", такие страны не замечают "надругательства над историей, человечеством и моралью", добавил Володин.

"Подвиг советского солдата будут помнить всегда, а фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению", - заключил председатель Госдумы.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил отказ в приглашении российской делегации на памятные мероприятия в честь 80-летия начала Второй мировой войны незаинтересованностью Москвы отмечать их "в духе исторической правды".