Лавров: интересы Турции по обеспечению своей безопасности на северо-востоке Сирии законны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия признает абсолютно законными интересы безопасности Турции, для обеспечения которых Анкара планирует создать зону под своим контролем на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", рассказывая об итогах состоявшихся во вторник переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ответы Лаврова опубликованы в воскресенье на сайте МИД РФ.

"Это другая часть Сирии - северо-восток, - сказал Лавров, отвечая на вопрос об отношении России к планам Турции по созданию зоны безопасности в Сирии. - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там свои интересы безопасности. Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".