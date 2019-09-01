Косачев: Польша демонстрирует двойные стандарты, не пригласив РФ на 80-летие начала войны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал демонстрацией двойных стандартов тот факт, что Польша не пригласила Россию принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, пригласив при этом Украину.

"Иногда двойные стандарты выглядят не просто неприлично, а откровенно мерзко. Я про сегодняшние мероприятия в Варшаве, посвященные 80-летию начала Второй мировой. Самое кощунственное в прочтении истории происходит на Украине, где бендеровцы, уничтожавшие в той войне поляков и евреев десятками и сотнями тысяч, объявлены национальными героями. Одна Волынская резня чего стоит! Однако нынешний президент Украины, ни звуком, ни жестом не дистанцировавшийся в этом вопросе от Ющенко-Порошенко, в Варшаве сегодня почетный гость", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, в настоящее время разногласия между польским и российским прочтениями истории "не просто существуют, но нарастают".

"До чего же можно дойти в своем желании переписать историю, чтобы предать своих же поляков, только под Волынью потерявших под пулями и топорами украинских националистов 60 тысяч своих соотечественников, и предать память бойцов Красной Армии, положившей за освобождение в общем-то чужой им Польши 600 тысяч человеческих жизней?", - подчеркнул сенатор.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил отсутствие российских представителей желанием Варшавы отметить начало Второй мировой войны с теми странами, с которыми она тесно сотрудничает в настоящее время. По словам Шинковского, Варшава руководствовалась не историческим, а современным критерием, по которому приглашения получили страны-участницы таких организаций, как Евросоюз, НАТО и Восточное партнерство, в которых также состоит Польша. Замглавы польского МИД также заявил, что Москва не заинтересована отмечать юбилей Второй мировой войны "в духе исторической правды".

В этом году главные мероприятия 1 сентября организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В республику съезжаются 250 гостей из 40 стран, включая президента и канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель, президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майкла Пенса.