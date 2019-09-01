Слуцкий: США готовы пренебречь жизнями мирных жителей для достижения своих целей в Сирии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. США путем нанесения авиаударов по территории сирийской провинции Идлиб, очевидно, хотели сорвать объявленный там режим прекращения огня, не обращая при этом внимания на потери среди мирного населения. Такое мнение в беседе с ТАСС в воскресенье выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Эти удары не были согласованы ни с российской, ни с турецкой стороной. Пентагон обосновал это тем, что в этом районе якобы находился подпольный центр управления "Аль-Каиды" (террористическая сеть, запрещена в РФ - прим. ТАСС), главари группировок", - сказал Слуцкий. Он не стал обсуждать достоверность этих данных, заметив лишь, что результат операции "находится, дипломатично говоря, под большим вопросом, а вот жертвы среди мирного населения однозначны и это трагедия".

"Важно, что это было очевидно направлено на срыв режима прекращения огня и таким образом на уменьшение "доминанты" России и Турции. Эта доминанта существует именно в системе координат Вашингтона. И США всегда были недовольны тем, что кто-то кроме них влияет на ситуацию в стране, мешает реализации застарелой идеи фикс о форсированном свержении президента Башара Асада", - продолжил депутат.

Безопасность гражданских - приоритет

Глава комитета напомнил, что при проведении контртеррористических операций, к примеру в Алеппо, для российских военных "всегда "красной линией" было мирное население", сохранение которого ставилось в приоритет. "Это совершенно недопустимо, недопустимо нигде, и это (удары с гибелью мирных жителей - прим. ТАСС) нельзя ничем оправдать, в том числе и уничтожением лидеров бандгруппировок", - подчеркнул Слуцкий. "Это показывает мировому сообществу, что мирное население не имеет значения для Соединенных Штатов при реализации своих целей, которые они прикрывают якобы уничтожением лидеров бандформирований", - отметил глава комитета, напомнив, что так же США действовали в Ираке и Ливии.

Слуцкий также заметил, что у вооруженных сил России, Турции, а также у сирийской армии тоже есть возможности для нанесения подобных ударов. "И у нас тоже есть данные о том, где скрываются те, кто должен быть с нашей точки зрения уничтожен, кто ведет войну в Идлибе, кто руководит террористическими группировками", - заметил он, пояснив, что сделать это сложно именно из-за большого количества гражданских в этой зоне.

"Поэтому ни Москва, ни Анкара не наносили каких-либо ударов, даже оправданных, с гарантией уничтожения главарей бандформирований, по тем зонам, где находилось мирное население. С этой целью ввели режим прекращения огня, с этой целью дали гуманитарной коридор для вывода мирного населения и все это США презрели, как те, для кого жизнь мирного населения не имеет ни малейшего значения", - констатировал политик, призвав жестко осудить действия Вашингтона и "предпринять все возможные меры для недопущения подобных действий в Сирии со стороны Соединенных Штатов".

По мнению Слуцкого, эту тему нужно поднять как в Совете Безопасности ООН, так и на предстоящей сессии Генассамблеи ООН. "Другое дело - насколько там нас услышат? Но, думаю, что в ходе предстоящей сессии Генассамблеи - я говорю это, как член российской делегации - поднимать эту тему безусловно стоит", - добавил он.

Об ударах в Идлибе

США нанесли удар 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Как говорится в заявлении российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии, авиаудар привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов подполковник Эрл Браун со своей стороны заявил ТАСС, что операция была направлена против главарей боевиков, "ответственных за атаки, угрожающие гражданам США, их партнерам и мирным жителям".