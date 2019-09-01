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Слуцкий: в Конгрессе США немало тех, кто настроен к России конструктивно

Работа в сфере парламентской дипломатии скоро должна дать результат, считает глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Достаточная часть членов обеих палат Конгресса США настроены конструктивно в вопросе отношений с РФ и проводимая работа в сфере парламентской дипломатии скоро должна дать результат. Об этом ТАСС в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Отвечая на вопрос о том, не планируются ли в обозримой перспективе визиты в РФ делегаций Конгресса США, Слуцкий напомнил, что ранее сенаторы и конгрессмены, посетившие Москву, подвергались "резким нападкам со стороны и Госдепа, и своих собственных коллег". "Поэтому в основном наши партнеры просто воздерживаются, даже те, кто занимает вполне себе конструктивную позицию, а таких, смею заверить, есть достаточно в обеих палатах Конгресса. Не надо ставить клеймо на всех американских парламентариях вместе", - сказал депутат.

"Наши президенты уже чаще контактируют между собой, в их контактах много конструктива и важно, чтобы он не остался на уровне риторики", - продолжил Слуцкий. Он подчеркнул, что две крупнейшие ядерные державы "не имеют права находиться в столь деструктивных отношениях". "Поэтому нужно эту ситуацию шаг за шагом разрешать и в этом велика роль парламентской дипломатии, - резюмировал глава международного комитета Госдумы. - Будем продолжать работать, и без утопии могу высказать уверенность в том, что уже в ближайшее время эта работа даст свои результаты".

Теги
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