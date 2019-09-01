Лавров и Зариф обсудят дальнейшие шаги по СВПД и ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет обстоятельные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, который находится в российской столице с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и Ирана проводят встречи на регулярной основе, их предыдущие переговоры в Москве состоялись накануне Дня Победы. Тогда министры обсудили Сирию, Венесуэлу и реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после одностороннего выхода Соединенных Штатов Америки из данного соглашения.

На предстоящей встрече Лавров и Зариф продолжат обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке дня, ведь проблемных вопросов не становится меньше. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе переговоров будут рассмотрены шаги по расширению торгово-экономического сотрудничества, будущее СВПД, а также обострившаяся ситуация в зоне Персидского залива.

О мерах и шагах

Накануне переговоров Зариф сообщил, что уже 5 сентября Тегеран может объявить о новом сокращении своих обязательств по иранской ядерной программе, если "европейцы до этого времени не примут необходимые меры".

Это ожидаемый шаг со стороны Тегерана. После выхода США из СВПД Иран ровно год не предпринимал никаких ответных шагов в надежде на поддержку оставшихся участников соглашения. Однако, по версии иранской стороны, европейские партнеры не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части договора. В этой связи Тегеран каждые 60 дней постепенно сворачивает сделку, что уже имеет последствия: 30 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зарегистрировало увеличение запасов низкообогащенного урана в республике и превышение ограничений ядерной сделки по обогащению.

В Москве к решению Ирана относятся с пониманием, вместе с тем призывая к сдержанности. Кроме того, как подчеркнул в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, возвращение Ирана к полному выполнению обязательств по СВПД "без каких-то дополнительных оговорок, условий и требований" сегодня нереалистично. Российский дипломат, участвующий во встречах по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров, также призывал своих коллег из ЕС обеспечить Тегерану экономические возможности, которые предусмотрены сделкой, но были потеряны в результате санкций США.

Европейские партнеры прислушиваются к этим сигналам. Подтверждение этому - появление главы МИД Ирана на саммите Группы семи (G7), которого в Биарриц пригласил президент Франции Эмманюэль Макрон. На продлившейся более трех часов встрече с командой французских переговорщиков, которую возглавлял министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, Зариф обсудил вопросы, связанные с банковской сферой и экспортом нефти. Примечательно, что президент США Дональд Трамп о визите иранского министра заранее знал, но от отдельной встречи отказался.

Спустя буквально пару дней после саммита в Хельсинки прошла неформальная встреча глав МИД ЕС. По данным источников газеты The Wall Street Journal, на этой встрече дипломаты поддержали инициативу французского лидера позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств.

Проблема новая, причина старая

Однако иранская ядерная программа - это не единственная тема, где взгляды Тегерана и Вашингтона расходятся. Ситуация в Персидском заливе стала новым поводом для обвинений в адрес иранской стороны.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах - норвежском Front Altair и зарегистрированном в Панаме Kokuka Courageous - произошли взрывы и пожары, что привело к резкому обострению ситуации в регионе. Соединенные Штаты Америки при поддержке Великобритании и Саудовской Аравии в тот же день возложили ответственность за произошедшее на Иран, несмотря на призывы ряда стран, в том числе России, выяснить все детали инцидента. В Тегеране сочли обвинения необоснованными и напомнили, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива.

Безусловно, все международное сообщество сегодня осознает необходимость стабилизации ситуации в регионе, так как дальнейшее обострение чревато проблемами для мореходства. Однако процесс урегулирования видится по-разному.

Например, в Москве убеждены, что именно нацеленность Вашингтона на обострение ситуации вокруг Ирана привела к такой обстановке в Персидском заливе. Кроме того, Россия выступает за разработку стратегии долгосрочной стабилизации региона, которая, по словам главы российского МИД, позволила бы преодолеть имеющиеся разногласия через диалог всех прибрежных стран при поддержке ведущих международных игроков. В Тегеране также убеждены, что разрешению проблемы не помогут ни иностранное оружие, на закупку которого арабские государства тратят сегодня миллиарды долларов, ни иностранное военное присутствие.

В свою очередь, Вашингтон призывает союзников принять участие в материально-финансовой поддержке программы Sentinel. Как сообщил ранее госсекретарь Майкл Помпео, США предложили ряду государств из разных регионов мира присоединиться к коалиции по обеспечению свободы судоходства в Персидском заливе. Примечательно, что даже ближайшие партнеры Вашингтона, в том числе страны Евросоюза, пока отправку в Ормузский пролив миссии по свободе судоходства не обсуждают. Более того, этот вопрос не поднимался и лидерами G7 во французском Биаррице.

Новые встречи

На предстоящих переговорах Лавров и Зариф, скорее всего, рассмотрят и график предстоящих российско-иранских контактов на разных уровнях, в том числе высшем. Президент РФ Владимир Путин уже подтвердил свое участие в саммите стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) по урегулированию ситуации в Сирии, который пройдет в Анкаре в середине сентября.

А главы внешнеполитических ведомств могут вновь встретиться в конце сентября на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Зариф заявил о намерении принять участие в ее работе, несмотря на санкции, которые ввели США в отношении главы МИД Ирана этим летом.