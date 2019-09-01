В ФоРГО отмечают низкие результаты парламентской оппозиции на местных выборах в 2019 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) зафиксировали низкую результативность парламентских оппозиционных партий на муниципальных выборах первой половины 2019 года, что впоследствии может сказаться на их участии в выборах глав регионов. Такие выводы следуют из подготовленного ФоРГО доклада "Муниципальные выборы в 2019 году: результаты и тенденции", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Предмет исследования

Предметом исследования стали кампании по выборам в местные органы власти с января по август текущего года. Выборы такого уровня проходят в течение всего года.

Всего, отмечается в докладе, в данный период прошла 401 избирательная кампания в 59 субъектах РФ, были избраны 1 тыс. 540 депутатов и глав разных уровней, из них шесть глав муниципальных районов и городских округов и 85 глав поселений, а также 178 депутатов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов и 1 тыс. 271 депутат органов местного самоуправления (МСУ) поселений. "Этот временной отрезок стал первым "избирательным полугодием", непосредственно предшествующим единому дню голосования 8 сентября 2019 года", - поясняется в материалах ФоРГО.

Партии и самовыдвиженцы в борьбе за мандаты

Согласно приводимой в исследовании статистике, из партий наибольшую активность на этих выборах показала "Единая Россия". Например, на выборы депутатов органов МСУ муниципальных районов и городских округов единороссы зарегистрировали 177 кандидатов и получили 131 мандат, таким образом, эффективность их участия в выборах (то есть процент полученных мандатов от числа кандидатов) составила 74,01%. Для сравнения: у КПРФ этот показатель составляет 9,15% (142 кандидата и 13 мандатов), у ЛДПР - 4,09% (171 кандидат и семь мандатов), у "Справедливой России" - 4,35% (115 кандидатов и пять мандатов).

Таким образом, делают вывод эксперты ФоРГО, "Единая Россия" одержала победу в целом по стране по итогам первого "избирательного полугодия" 2019 года: она получила наибольшее количество депутатских мандатов в органах МСУ районов и городских округов и органах МСУ поселений, "также ее представители победили в большинстве выборов глав муниципальных районов, городских округов и поселений".

Кроме "Единой России", указывают авторы исследования, политическое представительство на муниципальном уровне по итогам состоявшихся электоральных процедур смогли получить еще восемь партий: ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия социальной защиты, "Зеленые", "Гражданская платформа" и "Коммунисты России".

При этом важной характеристикой прошедшего избирательного периода в ФоРГО называют "результат самовыдвиженцев, которые, по сути, заняли второе место после "Единой России" на муниципальных выборах" и фактически "отодвинули традиционные партии на третьи-четвертые места". В частности, на выборах депутатов органов МСУ поселений было 499 кандидатов-самовыдвиженцев, они получили 167 мандатов, эффективность их участия составила 33,47%. В то же время эффективность участия представителей КПРФ в выборах этого уровня составила, как следует из данных исследования, 30%, ЛДПР - 9,52%, "Справедливой России" - 11,36%.

Вопросы по будущим выборам

Авторы исследования характеризуют активность парламентских оппозиционных партий на местных выборах как низкую и предупреждают о возможных негативных последствиях для их участия в выборах уже регионального уровня.

"В первом полугодии зафиксирована низкая активность, а следовательно, и результативность парламентских оппозиционных партий на муниципальных выборах всех уровней", - отмечается в материалах ФоРГО.

Это, поясняют эксперты, "в будущем может существенно снизить субъектность их участия в выборах глав регионов". Это связано с тем, что все кандидаты на посты руководителей субъектов РФ должны проходить так называемый муниципальный фильтр, то есть собирать определенное количество подписей местных депутатов. Чем больше у партии ее представителей в органах МСУ, чем выше шанс у ее кандидата преодолеть "фильтр".

В сложившейся ситуации "преодоление ими [парламентскими оппозиционными партиями] "муниципального фильтра" станет возможным только при поддержке "Единой России", делают вывод в ФоРГО.