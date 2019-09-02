Путин: бессрочный договор о дружбе выведет отношения России и Монголии на новый уровень

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Монголии выйдут на качественно новый уровень после подписания 3 сентября бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Одрийн сонин" в преддверии своего визита в Улан-Батор.

Он отметил, что во время визита будет обсуждать с руководством республики перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации среднесрочной программы развития стратегического партнерства между двумя странами.

"По итогам визита будет подписан межгосударственный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который выводит наши двусторонние отношения на качественно новый уровень", - сказал Путин. Он отметил, что этот документ, подготовленный на основе договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер.

Российский лидер обратил внимание, что народы двух стран связывает богатая история взаимовыгодного сотрудничества - так, в этом году исполнилось 70 лет совместному межгосударственному предприятию "Улан-Баторская железная дорога", а 60 лет назад при содействии советских специалистов началось освоение целинных земель Монголии.

"Сегодня сотрудничество между Россией и Монголией носит комплексный, многосторонний характер и охватывает политическую, торговоэкономическую, инвестиционную, финансовую, промышленную, сельскохозяйственную, научнообразовательную, культурную, спортивную и другие сферы", - подчеркнул Путин.

Российский лидер прибудет в Монголию поздно вечером 2 сентября для участия в праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе. Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, новый договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве будет подписан президентами России и Монголии по итогам их переговоров в Улан-Баторе 3 сентября.