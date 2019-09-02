Нарышкин заявил, что США целенаправленно разрушают систему коллективной безопасности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Целенаправленные и безответственные действия США по разрушению системы международной безопасности, выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют об утрате ими международной гегемонии. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Система коллективной безопасности, существовавшая почти полвека, рушится сегодня вовсе не "под собственным весом". Ее демонтируют целенаправленно, и занимаются этим прежде всего Соединенные Штаты, игнорирующие не только свою ответственность, но и все элементарные приличия. Специфика текущего момента в том, что Вашингтон продолжает действовать по "праву сильного", хотя сильнейшим де-факто уже не является. Вспомним события в Сирии или Венесуэле, где "продавить" выгодную им повестку американцы так и не смогли", - подчеркнул Нарышкин.

Он также добавил, что сегодня многие региональные державы, глядя на безответственное поведение бывшего гегемона, "начинают так же агрессивно отстаивать свои, зачастую узкопонятые интересы", вследствие чего "повышается риск непреднамеренных инцидентов, чреватых возникновением масштабных конфликтов". По мнению Нарышкина, в сложившихся условиях "очень важно направить развитие международных отношений по пути укрепления глобальных и региональных форматов, усилить координирующую роль ООН, последовательно отстаивать принципы верховенства международного права".

Нарышкин напомнил, что в 2021 году истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в связи с чем, по его мнению, "нельзя исключать размещения новых американских стратегических наступательных вооружений, в том числе в космосе".

"США и без того нарушают взятые на себя обязательства, развертывая глобальную эшелонированную систему ПРО. Так что вполне вероятное прекращение очередного договора лишь развяжет американцам руки для запуска новой ядерной гонки. Это очень опасно, ведь именно на Вашингтоне и Москве лежит ответственность за поддержание архитектуры международных соглашений в области контроля над вооружениями", - отметил Нарышкин.

Он выразил надежду, что у американских элит возобладает чувство самосохранения, что позволит вернуться к полномасштабному диалогу в сфере контроля над вооружениями. Нарышкин подчеркнул, что "у России достаточно здравого смысла и опыта, чтобы не дать втянуть себя в очередную гонку вооружений и вместе с тем обеспечить собственную обороноспособность на самом высоком уровне".