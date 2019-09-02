Министерства труда РФ и Франции подпишут декларацию о сотрудничестве в ближайшие месяцы

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который принимает участие в министерской встрече G20 в японской Мацуяме, провел в понедельник двустороннюю встречу со своей коллегой из Франции Мюриэль Пенико. Как сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства, стороны обсудили ряд тем, включая подписание декларации о намерениях между министерствами двух стран.

"Стороны обсудили вопросы развития профессиональных стандартов и профессиональных компетенций, а также подписание декларации о намерениях между министрами труда России и Франции. Министр Максим Топилин отметил, что проект декларации находится в высокой степени готовности и может быть подписан в ближайшие месяцы", - рассказали в пресс-службе.

Проект документа предполагает осуществление сотрудничества между министерствами по следующим направлениям: развитие системы достойного и безопасного труда и содействие в обеспечении качественной и доступной занятости. В ходе встречи французский министр также выразила готовность перенять опыт России по подготовке и проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который Франция примет в 2023 году.

Двухдневная встреча министров труда государств G20 проходит в японском городе Мацуяма (префектура Эхиме). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров, по данным организаторов, станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре общества.