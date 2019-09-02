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Путин поздравил президента Вьетнама с годовщиной независимости страны

Российский лидер отметил развитие отношений Москвы и Ханоя в духе стратегического партнерства

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Вьетнама развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в телеграмме генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту страны Нгуен Фу Чонгу по случаю 74-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама.

"В поздравлении Путин высоко оценил развитие российско-вьетнамских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, налаженный между двумя странами конструктивный политический диалог на всех уровнях, а также плодотворное сотрудничество в различных сферах", - говорится в сообщении. Также глава российского государства выразил уверенность, что мероприятия перекрестных годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей на благо дружественных народов двух стран.

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Путин, Владимир ВладимировичНгуен Фу Чонг
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