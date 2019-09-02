Лавров заявил, что реакции США на предложение продлить СНВ-III пока нет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва пока не получила четкой реакции от Вашингтона на предложение продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

По словам Лаврова, в сфере контроля над вооружениями сложилась негативная ситуация. "Вслед за выходом в начале 2000-х из Договора о противоракетной обороне США буквально несколько недель назад положили конец существованию еще одного важного договора - о ракетах средней и меньшей дальности. Под вопросом судьба договора СНВ-III, действие которого истекает в феврале 2021 года", - указал он.

"Мы выступили за то, чтобы в соответствии с предусмотренным этим документом положением продлить действие этого договора еще на пять лет. Пока мы не видим четкой реакции на это предложение со стороны США, но работу мы продолжаем", - подчеркнул Лавров.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-III в 2010 году. Договор остается в силе до 2021 года, затем он может быть продлен на пять лет. 31 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор вряд ли будет продлен, однако, по его словам, вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.