Глава ЦИК оценивает готовность избирательной системы РФ к единому дню голосования на 98%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Избирательная система РФ на 98% готова к проведению 8 сентября единого дня голосования, сообщила в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова.

"С учетом того, что последняя неделя [перед выборами] очень интенсивная, то [готовность составляет] процентов 98. За это оставшееся время еще 2% надо доработать, чтобы быть готовыми ко всем аспектам избирательной кампании", - сказала Памфилова в интервью программе "Поздняков", размещенном в понедельник на сайте телеканала НТВ.

Отвечая на вопрос о возможности выделить среди регионов "двоечников" и "отличников" в части подготовки к выборам, глава ЦИК предложила сделать это после завершения кампании. "Но в основном все стараются. Мобилизационные мероприятия по безопасности, созданию благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями, по целому ряду других направлений - в принципе регионы неплохо подготовились", - отметила Памфилова.

Жалобы во время кампании

Глава ЦИК сообщила, что нынешняя избирательная кампания отмечается достаточно небольшим количеством жалоб и обращений.

"В целом хочу сказать, что у нас довольно мало жалоб и обращений", - сказала Памфилова.

При этом она обратила внимание, что "есть один регион", откуда "жалоб больше на порядок, чем из всех остальных регионов вместе взятых". Глава Центризбиркома не стала конкретизировать, о каком именно регионе идет речь, пообещав, что ситуация там будет "очень внимательно" изучена по итогам кампании. "Сейчас интенсивно работаем, чтобы снять все проблемы, которые ставят в своих обращениях граждане этого региона", - заверила Памфилова.

Особенности выборов

Председатель Центризбиркома отметила, что избирательная кампания 2019 года в России отличается от предыдущих экспериментами с новыми технологиями и высокой конкуренцией среди кандидатов.

"Если говорить о хорошем, во-первых, новые технологии мы впервые в этом году применяем. У нас целый ряд экспериментов. Во-вторых, достаточно высокая конкуренция [среди кандидатов]", - сказала Памфилова.

В единый день голосования в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).