Лавров отметил важность воплощения слов Макрона о сотрудничестве с Россией в реальные дела

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости налаживания коллективной работы с привлечением России, но такие инициативы важно воплощать на практике. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

"Осознание кардинальных изменений, которые происходят в геополитической картине современного мира, проявилось совсем недавно в очень ярком выступлении на совещании французских послов президента Эмманюэля Макрона, который прямо заявил о конце гегемонии западного мира, конце западной гегемонии в международных отношениях и о необходимости налаживать коллективную работу с привлечением России, Китая и других ведущих государств современного мира. Конечно, мы можем только приветствовать такие предложения и инициативы, - подчеркнул Лавров. - Главное, чтобы они воплощались в практические дела, помогали налаживать равноправный, основанный на взаимном уважении, на культуре консенсуса диалог с прицелом на достижение конкретных договоренностей".

Выступая на прошлой неделе в Елисейском дворце на совещании послов Франции, Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в том числе в связи с "укреплением новых держав". Он высказался в пользу расширения диалога и укрепления отношений с Россией, отметив, что партнерство с Москвой необходимо для построения новой архитектуры доверия и безопасности в Европе.