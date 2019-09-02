Лавров: Москва надеется, что инициатива Макрона по Ирану принесет позитивный результат

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия поддерживает инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по урегулированию кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и надеется, что она принесет позитивный результат. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

Соответствующую инициативу Макрон озвучил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Брегансоне. "Президент Путин поддержал направление мыслей, которыми с ним президент Макрон поделился. Надеемся, что эти действия Франции принесут результат", - подчеркнул Лавров.

"Буквально после нашей встречи я буду принимать министра иностранных дел Ирана [Мохаммада Джавада Зарифа], - отметил глава МИД РФ. - В ходе переговоров мы, наверное, лучше поймем, насколько реалистично добиться результатов по этим инициативам. Россия вместе с другими участниками этой сделки неизменно подтверждает свою приверженность ей".

По словам Лаврова, ситуация вокруг СВПД, безусловно, остается тревожной. "Соглашение, которое вступило в силу в 2015 году, всеми без исключения участниками международного сообщества характеризовалось как выдающееся достижение международной дипломатии последних десятилетий. Когда США в одностороннем порядке просто прекратили выполнять эту договоренность, у всех появилась серьезная озабоченность, - указал он. - Но Соединенные Штаты на этом не остановились: они запретили всем остальным странам мира выполнять СВПД, хотя соглашение было утверждено обязательной к исполнению резолюцией Совета Безопасности ООН. Эта ситуация создала кризис, потому что вся договоренность базировалась на балансе интересов, уступок".

Министр обратил внимание на то, что подавляющее большинство иностранных компаний оказалось в очень тяжелом положении после того, как Вашингтон запретил покупать иранскую нефть и осуществлять какие-либо банковские переводы в долларах в качестве платы за поставляемые из Тегерана товары. "Они [компании] зависят от американского рынка, от доллара, который, кстати, из-за этих действий теряет свою репутацию в глазах международного сообщества, - отметил Лавров. - Вашингтон, конечно, подорвал позиции доллара как мировой платежной валюты своими решениями не только по Ирану, но и другими санкциями, в соответствии с которыми долларовые расчеты запрещались в той или иной стране, если там находится неугодное американцам правительство".