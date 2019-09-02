Лавров: конституционный комитет Сирии уже начал бы работу, если бы не помехи Запада

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сирийский конституционный комитет мог заработать еще в конце прошлого года, если бы Запад не препятствовал его запуску. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

"Если бы наши западные коллеги все-таки руководствовались более отвечающим интересам урегулирования задачам, то конституционный комитет уже начал бы работать в конце прошлого года - начале нынешнего", - сказал он.

По словам Лаврова, несмотря на искусственно создаваемые препятствия, страны - гаранты астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) делают все возможное, чтобы найти устраивающий всех состав конституционного комитета.

"Там осталось буквально одна-две фамилии. Если честно, то это очень смешно, по большому счету, цепляться за одну-две фамилии из 150 в ситуации, когда принятие решений в такого рода комитете, это уже согласовано, будет основываться на принципе консенсуса или, в случае невозможности достижения консенсуса, на необходимости получить 75% голосов. То есть любой участник этого конституционного комитета - и правительственная часть, и часть от оппозиции, и часть от гражданского общества - может заблокировать нежелательные для себя решения, и в такой ситуации цепляться за одну-две фамилии не очень серьезно", - указал министр.

Решение о создании сирийского конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в январе 2018 года. На прошлой неделе спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что комитет может быть создан до конца сентября.