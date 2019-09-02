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Лавров: Россия подозревает Запад во вмешательстве в работу сайтов российских госструктур

Министр иностранных дел РФ отметил, что тема информационной безопасности за последнее время обострилась в связи с попытками обвинить Россию во взламывании ресурсов США в период выборов президента

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия подозревает, что западные страны вмешивались в работу интернет-ресурсов российских государственных структур. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

По словам министра, тема международной информационной безопасности за последние пару лет существенно обострилась в связи с попытками обвинять Россию во взламывании американских ресурсов в контексте проведения выборов в президенты. "Ни единое обвинение не получило какого-либо убедительного подтверждения, но этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков", - сказал Лавров.

"У нас тоже есть основания, причем более солидные, подозревать, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам, - подчеркнул глава МИД РФ. - И это не раз проявляется. Об этом говорили и представители Центрального банка России, Сбербанка и других государственных структур".

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