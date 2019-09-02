Памфилова: политические взгляды не влияли на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что решение об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы принималось независимо от их политических взглядов.

"Очень много шума [по выборам в Москве] практически из ничего. Да, 321 покойник был обнаружен при проверке подписей во время кампании по выборам в Мосгордуму", - сказала Памфилова в интервью программе "Поздняков", размещенном на сайте телеканала НТВ.

По ее словам, такое количество подписей умерших людей является достаточно высоким процентом брака. "Это значит, что кандидаты, может, даже они частично и собирали подписи реально, но большая часть была просто изготовлена. Или брали старые базы и так небрежно подошли [к сбору подписей]", - уточнила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что текущая кампания по выборам в Мосгордуму не отличается в худшую сторону от выборов в столичный парламент в 2014 году. "Если уйти от разного рода эмоций и спекуляций и аналогичную кампанию по выборам в Мосгордуму, которая проходила в 2014 году, сравнить с той, которая сейчас, - в два раза меньше отказов. Если тогда было 111 [отказов в регистрации], то сейчас это всего лишь 56", - пояснила она.

"У нас же есть самопровозглашенная группа истинно независимых оппозиционеров. Так вот, она составляет меньшую часть, а остальных можно отнести к тем, кто к нынешней власти или лоялен, или нейтрален. То есть, разговор о неравенстве прав - это ложь. Всех снимали на равных основаниях: выполнил требования закона - регистрируем, не выполнил - не регистрируем, независимо от того, какой ты политической ориентации", - добавила Памфилова.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Некоторые кандидаты, позиционирующие себя как независимые, не были зарегистрированы из-за большого количества недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в их поддержку. В ответ они потребовали зарегистрировать их без проверки подписей, поскольку, по их мнению, эта система себя дискредитировала. В их поддержку в Москве прошло несколько акций, в том числе не согласованных властями.