Лавров: Россия подпишет серию документов со странами Африки по итогам саммита в Сочи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подписание ряда документов о сотрудничестве между Россией и странами Африки планируется по итогам саммита в Сочи 24 октября. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

Лавров напомнил, что саммиту будет предшествовать экономический форум, в рамках которого состоятся дискуссии глав государств и правительств с лидерами компаний России и Африки. "Затем уже состоится непосредственно саммит на политическом уровне, который пройдет 24 октября. Готовятся документы, о них будет сказано по мере завершения переговоров", - продолжил он.

"Я думаю, что это очень важное событие, которое подведет черту под нынешним этапом нашего партнерства и наметит пути его углубления во всех областях", - заключил министр.

На первый саммит Россия - Африка приглашены руководители более 50 государств континента, участие в нем уже подтвердили более 40 глав государств и правительств, а также руководители восьми региональных и субрегиональных организаций на Африканском континенте. Он пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. 23-24 октября на полях саммита пройдет первый экономический форум Россия - Африка. Главная тема форума - "Россия - Африка: раскрывая потенциал сотрудничества".