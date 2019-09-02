Лавров назвал не слишком оптимистичной ситуацию с журналистами RT и Sputnik во Франции

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуация с журналистами российских СМИ RT France и Sputnik во Франции в данный момент выглядит не очень оптимистичной в контексте лишения их аккредитации в Елисейском дворце. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.

"Ситуация не очень оптимистичная. Потому что, если я правильно проинформирован, если ничего не произошло за последние пару-тройку дней, корреспонденты RT France и Sputnik в Париже по-прежнему лишены аккредитации в Елисейском дворце", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров сообщил, что обсуждал эту тему с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом во время визита президента России Владимира Путина во Францию две недели назад. "Я подтвердил, что такое отношение к журналистам противоречит всем нормам цивилизованного поведения и всем тем договоренностям, которые многократно принимались в том числе в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров указал на приуроченный к выборам во Франции закон, который позволяет в ускоренном судебном порядке принимать решения о запрете тому или иному СМИ работать над освещением предвыборной кампании. Министр напомнил, что этот закон вызвал большую критику в самой Франции. "Надеюсь, что в Национальном собрании Французской Республики будут рассмотрены шаги, которые позволили бы этой демократической стране не прибегать к такого рода недемократическим методам", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что подобные случаи с российскими СМИ происходят не только во Франции. Например, журналистов RT просто не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне, а официальные представители российской стороны были приглашены на это мероприятие на уровне, который "не отвечает принципу равноправия и демократичному рассмотрению проблем". "Мы ставим эти вопросы перед Советом Европы, перед ОБСЕ", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в последнее время стал больше обращать внимание на необходимость "обеспечивать равное рассмотрение тех или иных ситуаций, которые складываются в разных странах - участницах ОБСЕ". "Но работы еще непочатый край", - заключил Лавров.