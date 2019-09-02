Медведев отметил поступательное развитие отношений России и Вьетнама

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Вьетнама развиваются в самых разных сферах, укрепляется, в частности, экономическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в поздравлении премьер-министру Вьетнама Нгуен Суан Фуку с 74-летием провозглашения независимости Социалистической Республики.

"Связывающие Россию и Вьетнам отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других сферах", - говорится в поздравлении.

Медведев выразил уверенность, что проведение перекрестных Годов России и Вьетнама в 2019-2020 годах придаст "новый импульс двустороннему сотрудничеству".