Избирком Петербурга аннулировал регистрацию Бортко как кандидата на выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК), рассмотрев заявление кандидата от КПРФ, режиссера Владимира Бортко об исключении его из числа кандидатов на выборах губернатора города, аннулировала его регистрацию, сообщили ТАСС в горизбиркоме.