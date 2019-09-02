Около 7 тыс. избирателей проголосовали досрочно на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. избирателей отдали голоса на выборах депутатов в Мосгордуму в первые пять дней досрочного голосования в столице, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"На сегодняшний день 6985 избирателей. Мы не ожидаем большое количество голосующих досрочно", - сказал Ермолов.

Досрочное голосование проходит в столице с 28 августа до 7 сентября. Проголосовать можно с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00.

Как ранее пояснял член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, согласно Избирательному кодексу Москвы, проголосовать досрочно смогут избиратели, запланировавшие на единый день голосования командировку, отпуск, а также те, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья и другим уважительным причинам. Необходимо подать в территориальный избирком (ТИК) заявление, в котором указать причину досрочного голосования. Член комиссии проставляет в принятом заявлении дату и время досрочного голосования избирателя. После голосования заполненный бюллетень вкладывается в специальный непрозрачный конверт, который хранится у секретаря комиссии в помещении ТИК до момента передачи конвертов с избирательными бюллетенями в участковую комиссию, а затем в помещении участковой комиссии до дня голосования.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них 169 кандидатов от партий и 61 самовыдвиженец, отказано в регистрации 56 кандидатам (17 от партий и 39 самовыдвиженцам). От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: 42 кандидата от КПРФ, 45 кандидатов от ЛДПР и 40 кандидатов от "Справедливой России". Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.