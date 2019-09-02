Москалькова: Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

"Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала она, выступая перед студентами Московского городского педагогического университета.

В ночь с 29 на 30 августа украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдет в пятницу. При этом журналисты ссылались на Facebook нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, который сделал репост со страницы малоизвестной украинской активистки, заявившей о начале обмена и о скором прибытии арестованных в России украинцев в аэропорт Киева. Однако в тот же день офис президента Украины опроверг информацию о том, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен не состоится в пятницу, а его окончательная дата пока не определена.

Сегодня адвокат ряда удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил ТАСС, что прогресс в обмене удерживаемыми лицами между двумя странами отсутствует, и "все удерживаемые Украиной лица находятся на своих местах". По словам адвоката, указ президента Украины о помиловании удерживаемых, предусмотренный процедурой обмена, по-прежнему не подписан. Рыбин также не подтвердил распространенную СМИ информацию о планах провести обмен 3 сентября.