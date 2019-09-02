Почти 70% опрошенных жителей Крыма собираются прийти на выборы Госсовета региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Более двух третей опрошенных жителей Республики Крым намерены прийти на выборы Государственного совета республики, которые пройдут 8 сентября, сообщил в понедельник журналистам гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"По явке на выборах из числа опрошенных 69% ответили, что скорее придут на выборы, чем не придут. 71% знают, что выборы в Госсовет Крыма пройдут 8 сентября", - сообщил он.

По его словам, в Симферополе декларируемая явка на выборы составила 66%, в сельской местности 73%. Опрос проводился в августе 2019 года, было опрошено 1,6 тыс. человек.

Выборы в Государственный совет республики пройдут в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.