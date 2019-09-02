Лавров: Москва хочет услышать от Тегерана оценку действий по сохранению ядерной сделки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва хотела бы узнать, как Тегеран оценивает действия мирового сообщества по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы бы очень хотели узнать вашу оценка последних событий вокруг СВПД, - сказал он. - Мы наблюдали за предпринимаемыми действиями, мы будем их приветствовать, если они приведут к выходу из тупика и возвращению к активности по линии СВПД".

Будущее соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году, оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки своего участия в соглашении, объявив об обогащении урана свыше 3,67%, и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил план по урегулированию ситуации вокруг СВПД. Согласно ему, Ирану должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. В частности, Тегеран должен вновь соблюдать СВПД, найти пути по снижению напряженности в Персидском заливе и вернуться к конструктивным переговорам в сфере разработки ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда истечет срок действия ядерной сделки.