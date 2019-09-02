В МИД России назвали действия США вокруг Идлиба непоследовательными и противоречивыми

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Действия США по Идлибу вызывают недоумение и обеспокоенность. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с воздушным ударом Вашингтона в идлибской зоне деэскалации.

"Непоследовательные и противоречивые действия США по Идлибу не могут не вызывать недоумения и обеспокоенности. С одной стороны американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой - наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы, - заявили в дипведомстве. - Возникает вопрос: чем американские бомбы "лучше" российских и почему террористические цели США более "законны", чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации?"

"В этой связи полагаем оправданным рассчитывать, что ооновские гуманитарщики учтут последствия операции США в Идлибе при подготовке своих докладов и оперативно проинформируют членов СБ ООН о ее последствиях для мирных жителей, объектов гражданской инфраструктуры и на предмет соответствия нормам международного гуманитарного права", - добавили в министерстве.