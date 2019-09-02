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Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

Ему было 68 лет
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Посол России в Египте Сергей Кирпиченко
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Посол России в Египте Сергей Кирпиченко в понедельник умер в каирской больнице в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", - сказал собеседник агентства.

Кирпиченко родился в 1951 году. В разные годы он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года занимал должность посла России в Египте и по совместительству полномочного представителя при Лиге арабских государств.

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