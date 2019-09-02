Посольство РФ назвало удовлетворительным состояние здоровья похищенных в Камеруне россиян

РАБАТ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Состояние здоровья российских моряков, похищенных в середине августа при нападении пиратов на грузовое судно "Мармалайта" близ камерунского порта Дуала, удовлетворительное. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Яунде.

"По нашей информации, состояние здоровья россиян удовлетворительное. К ним ранее допустили врачей, передали необходимые медикаменты", - отметил собеседник агентства.

"Переговоры между компанией-судовладельцем MarConsult Schiffahrt и похитителями находятся на стадии определения суммы выкупа", - продолжал он.

Как отметил дипломат, похищенные российские моряки находятся на территории Нигерии. "Более точной информации об их местонахождении у нас нет", - добавил собеседник.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", шедшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России - капитана, старшего помощника и старшего механика.