Минюст России ликвидировал шесть политических партий за неучастие в выборах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ ликвидировало шесть российских политических партий. Об этом сообщается на сайте Минюста.

"На основании вступивших в законную силу решений Верховного суда РФ, Министерством юстиции РФ ликвидированы следующие политические партии: общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России", политическая партия "Союз горожан", всероссийская политическая партия "Народная партия России", всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России", всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России", политическая партия "Города России", - говорится в сообщении.

Как сообщает министерство, в этой связи управлением Минюста по Республике Северная Осетия - Алания ликвидированы их региональные отделения.

18 июня Верховный суд России ликвидировал по искам Минюста РФ за неучастие в выборах семь партий - Народную партию России, Социал-демократическую партию России, партию "Города России", Партию пенсионеров России, Народную партию "За женщин России", "Альянс зеленых" и "Союз горожан". Иски были поданы на основании анализа Минюстом соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах. Одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.

Проверка партий

Ранее Минюст сообщал, что в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий. Это связано с тем, что из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года, когда было либерализировано законодательство о политических партиях, в частности, необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тыс. до 500 человек. Поскольку изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась с мая 2012 года.

По прогнозу главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, примерно треть партий из ныне существующих к концу года может быть ликвидирована из-за несоответствий требованиям законодательства.