Грушко обсудил с послом Сербии в России ситуацию вокруг Косова и двусторонние отношения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и завершающий свою миссию в Москве посол Сербии Славенко Терзич в понедельник обсудили косовское урегулирование и реализацию двусторонних договоренностей. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на углубление стратегического партнерства между Россией и Сербией, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе контактов на высшем и высоком уровнях. Подробно рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании. Подчеркнута важность продолжения тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право", - информировали в министерстве.

На посту главы диппредставительства Терзича сменит военный эксперт и депутат правящей Сербской прогрессивной партии в Народной Скупщине (парламенте) Мирослав Лазански.