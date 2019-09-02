{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев обсудил с советником премьера Ирака военно-техническое сотрудничество и Сирию

Секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что весь спектр связей между странами продолжает динамично развиваться

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом аль-Файядом вопросы военно-технического сотрудничества двух стран и ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Фалех аль-Файяд обсудили различные аспекты российско-иракского политического взаимодействия, вопросы военного и военно-технического сотрудничества, - говорится в сообщении. - Отдельное внимание уделено ситуации в Сирии".

Подводя итоги переговоров, Патрушев отметил, что визит в Россию Фалеха аль-Файяда проходит накануне 9 сентября, когда будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Кроме того, секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что весь спектр российско-иракских связей продолжает уверенно и динамично развиваться, а взаимодействие по линии советов безопасности и силовых ведомств двух стран, безусловно, отвечает общим интересам.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичИракРоссия
Грушко обсудил с послом Сербии в России ситуацию вокруг Косова и двусторонние отношения
На встрече также затрагивались вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе контактов на высшем и высоком уровнях
Читать полностью